Pese embora destaque a saúde como principal prioridade nesta altura de epidemia mundial devido à Covid-19, a Associação das Ligas Europeias reitera a importância de finalizar os campeonatos europeus para «limitar o impacto negativo» em todo o ecossistema futebolístico.



Em comunicado, a associação explica também que está agendada para dia 17 de março uma reunião entre a UEFA e vários agentes desportivos de forma a traçar um plano para abordar estas «circunstâncias difíceis».



Na mesma nota, a Associação das Ligas Europeias alerta que esta crise está a causar «sérias consequências desportivas e financeiras a todas as partes envolvidas», mostrando-se aberta para colaborar e encontrar soluções construtivas.

Itália confia em terminar campeonato «nos próximos meses»

Em Itália, país com mais casos na Europa, há confiança em terminar o campeonato da Serie A «nos próximos meses», confirme referiu a LEGA Serie A, organização responsável pela prova. «A posição da LEGA Serie A, compartilhada com os clubes e todas as outras ligas europeias, é a de terminar a atividade desportiva, concluindo nos próximos meses o campeonato nacional, quando as condições sanitárias o permitirem».