O Chelsea começou 2020 com o pé esquerdo, ao empatar 1-1 com o Brighton, em encontro da 21.ª jornada da Premier League.

Os Blues até chegaram cedo ao golo, aos 13 minutos, por César Azpilicueta, na sequência de um canto. Mas Jahanbakhsh, aos 84 minutos, fez o empate para o Brighton, com este golaço:

Com este resultado, o Chelsea é 4.º classificado com 36 pontos.

No outro jogo do dia já terminado, o Aston Villa venceu em casa do Burnley por 2-1. Wesley abriu o marcador aos 27 minutos, Jack Grealish, aos 41, aumentou para 2-0. Chris Wood ainda reduziu, aos 81, mas o marcador já não voltou a mexer e a vitória permitiu ao Aston Villa deixar a zona de despromoção.

