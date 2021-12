O Leicester, equipa onde joga o português Ricardo Pereira, foi derrotado este domingo em Birmingham, pelo Aston Villa, por 2-1, em jogo da 15.ª jornada da Premier League inglesa.

Sem o português nas opções, devido a lesão, o Leicester até começou a ganhar, com um golo de Harvey Barnes, aos 14 minutos, mas um bis de Konsa, aos 17 e aos 54 minutos, virou o encontro a favor da equipa comandada por Steven Gerrard, que assim somou o terceiro triunfo em quatro jogos ao comando do Villa.

Com este resultado, o Villa iguala o Leicester com 19 pontos, estando as duas equipas na 10.ª e na 11.ª posições, respetivamente.

Este domingo ficou já marcado pela vitória do Manchester United na estreia de Ralf Rangnick no comando técnico.