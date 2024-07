Moussa Diaby é oficialmente reforço do Al Ittihad, da Arábia Saudita.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o clube saudita dá as boas-vindas ao extremo de 25 anos contratado ao Aston Villa, sem no entanto revelar qualquer pormenor do negócio ou do contrato.

No Al Ittihad, Diaby vai ser colega de equipa do português Jota, dos compatriotas Karim Benzema e N'Golo Kanté, e ainda de Fabinho e Aouar.

Segundo a imprensa estrangeiro, refira-se, o Aston Villa pretende agora contratar João Félix para a vaga deixada em aberto por esta transferência de Moussa Diaby.

Contratado há um ano ao Bayer Leverkusen, o jogador francês despede-se de Birmingham ao fim de 54 jogos, nos quais marcou dez golos e fez nove assistências.