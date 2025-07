O Aston Villa assegurou a contratação de Zépiqueno Redmond, avançado neerlandês que foi apresentado esta terça-feira nos «villans».

O jogador de 19 anos chega a Inglaterra depois de terminar contrato com o Feyenoord. Zépiqueno começou a formação no ADO Den Haag, mas estava desde 2019 no emblema de Roterdão.

Na última temporada, Zépiqueno somou nove jogos pela equipa principal do Feyenoord e apontou dois golos. Além disso, foi campeão europeu de sub-19 com os Países Baixos.

O nome do jovem atacante é inspirado, claro está, na célebre personagem do filme brasileiro «Cidade de Deus». Em 2020, os pais de Zépiqueno confirmaram ao Telegraaf que o nome foi motivado pelo filme de Fernando Meirelles e uma legião de brasileiros tem seguido atentamente a carreira do jogador, que é diversas vezes inundado de mensagens de apoio em português, nas redes sociais.