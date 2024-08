Num jogo típico de Premier League, com velocidade, imprevisibilidade e executantes de topo, o West Ham perdeu com o Aston Villa em casa, na primeira jornada do campeonato inglês (1-2).

A partida começou com um golo: logo aos quatro minutos, o possante Amadou Onana marcou de cabeça na sequência de um canto batido por Youri Tielemans.

O internacional brasileiro Lucas Paquetá empatou o marcador com uma grande penalidade, aos 37 minutos. John Duran repôs a vantagem para o Aston Villa a dez minutos do final, sentenciando os primeiros três pontos para os villains na nova temporada.

Os reforços Nicklas Fullkrug e Jean Clair Todibo estrearam-se pelo West Ham neste jogo. Foi também o primeiro jogo oficial de Julen Lopetegui ao comando do clube.