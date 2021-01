Liverpool e Wolverhampton confirmaram esta sexta-feira a qualificação para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra ao baterem, respectivamente, o Aston Villa (4-1) e o Crystal Palace (1-0).

Começamos pelo Villa Park onde a equipa de Birmingham teve de montar uma equipa de recurso, com sete jogadores sub-23 e mais quatro sub-18 depois da equipa principal ter sido devastada por um surto de covid-19.

A equipa de Jurgen Klopp marcou logo aos 4 minutos, por Sadio Mané, mas foi surpreendida antes do intervalo quando a jovem irreverente equipa logrou chegar ao empate, por Louie Barry.

Ao intervalo registava-se um surpreendente empate 1-1, mas a equipa de Anfield puxou pelos galões e resolveu a contenda com três golos num curto espaço de cinco minutos. Wijnauldum (60m), Sadio Mané (63m) e Mohamed Salah (65m) destroçaram a jovem equipa do Aston Villa e até podiam ter conseguido um resultado mais dilatado, com destaque para um remate de Thiago Alcantara à trave, além das oito defesas de Akos Onodi, jovem guarda-redes de 19 anos que esteve em destaque na baliza da equipa de Birmingham.

Entretanto, a equipa de Nuno Espírito Santo, com cinco portugueses no onze inicial (Nélson Semedo, Ruben Neves, João Moutinho,, Pedro Neto e Fábio Silva) também segue para a próxima fase, com uma magra vitória sobre o Crystal Palace (1-0), num jogo em que os «lobos» foram muito perdulários.

Contou o golo solitário de Traoré, aos 35 minutos, com o pé esquerdo, com assistência de Ruben Neves, mas a equipa da casa podia ter conseguido um resultado bem mais volumoso tantas foram as oportunidades desperdiçadas. Os visitantes apresentaram um onze remodelado, com muitos jogadores pouco utilizados e não fez um único remate enquadrado ao longo dos noventa minutos.