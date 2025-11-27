O Aston Villa-Young Boys, duelo da Liga Europa desta quinta-feira, teve um claro protagonista - o avançado neerlandês Donyell Malen. Bisou, marcando os dois golos dos londrinos no triunfo sobre os suíços, em casa, mas não se ficou por aí.

Malen foi atingido por um copo, lançado por adeptos do Young Boys, na celebração do seu primeiro golo marcado na tarde, aos 27 minutos. Agarrou-se à cabeça, pois certamente terá doído o impacto.

O jogador ficou até com uma marca bem visível na cabeça. Porém, seguiu o jogo normalmente. Tanto que voltou a marcar aos 42 minutos e... não perdeu a oportunidade de celebrar novamente diante dos adeptos rivais. Sem medo!

Dois golos essenciais para o Aston Villa, que é uma das três equipas que somam 12 pontos na Liga Europa e estão no topo da classificação.

O Young Boys ainda reduziu com um golo de um jogador luso-suíço - Joel Monteiro, de 26 anos, que fez o 2-1 em cima do minuto 90.