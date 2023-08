João Félix não vai ser convocado para o jogo com o Betis. A confirmação foi dada por Diego Simeone, em conferência de imprensa, justificando que o jogador se queixa de estar com problemas físicos, pelo que nem sequer treina com os companheiros.

Na sexta-feira, recorde-se, João Félix ainda subiu ao relvado, mas recolheu aos balneários pouco depois, ainda durante o início do treino do At. Madrid, por se queixar de estar com dores. Este sábado nem sequer subiu ao relvado.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Félix diz estar com problemas físicos. Já durante o estágio de pré-temporada nos Estados Unidos, o português se queixou de dores, pelo que esteve uma semana ausente e não participou nos jogos com o Man. City, a Real Sociedad e uma equipa de estrelas coreanas.