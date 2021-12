No dia seguinte à vitória no Dragão, João Félix foi até ao Seixal assistir ao jogo do Benfica na Youth League. O internacional português recordou os festejos da noite anterior e destacou a importância da vitória para o At. Madrid.

«Foi bom, foi uma boa noite, uma vitória importante para passarmos aos oitavos da Champions e para animar o grupo, porque vínhamos de um mau resultado. Agora temos jogos difíceis», disse, em declarações à BTV.

Félix teve a oportunidade de ver a estreia do irmão, Hugo Félix, na UEFA Youth League.

«Ele está bem, tem feito uma boa temporada, está a evoluir bem, é trabalhador, humilde e não perde o foco. Se continuar assim, vai ter muito sucesso, já sabe que tem todos os meus conselhos e apoio», afirmou.

O avançado do At. Madrid assumiu que continua a acompanhar o Benfica e «é sempre bom voltar a casa», antes de deixar um recado aos adeptos encarnados: «Jogos maus há todos os anos em todas as temporadas. Há sempre fases menos boas, mesmo no ano em que estive cá também houve momentos em que estivemos mal. É não deixar de acreditar e apoiar porque, seguramente, vão dar a volta por cima, ganhar e qualificar-se [para os oitavos de final da Liga dos Campeões]».