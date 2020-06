Gian Piero Gasperini revelou recentemente que teve sintomas compatíveis com a covid-19 a 9 de março, na véspera do jogo com o Valência, referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O clube espanhol, perante essa informação, criticou o comportamento do treinador italiano.

«Esta é uma controvérsia muito ofensiva e feia. Respeitei todos os protocolos e fiquei em quarentena como todos os outros até recomeçarem os treinos. Nessa altura, tive dores, mas nunca tive febre ou problemas pulmonares», afirmou Gian Piero Gasperini, à Sky Sport Italia.

O treinador da Atalanta só descobriu que estava infetado quando a equipa de Bérgamo realizou testes serológicos, antes do regresso aos treinos. «Tendo em conta os testes serológicos que fiz, deduzo que o período em que estive infetado tenha sido esse. Esta é uma controvérsia ofensiva e feia», reforçou Gasperini.