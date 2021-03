Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, voltou a conquistar o «Panchina de Oro» (banco de ouro), galardão que distingue o melhor treinador da Série A, relativo à temporada de 2019/20, depois de já ter ganho o mesmo prémio na época anterior.

Um prémio que resulta dos votos dos colegas do treinador da Atalanta inscritos na Associação de Treinadores Italianos. «Dedico este troféu a todos os habitantes de Bergamo. É mesmo uma vitória coletiva», referiu o treinador de 63 anos em reação à notícia.

Gasperini conduziu a Atalanta na época passada até aos quartos de final da Liga dos Campeões, no ano de estreia da equipa italiana na mais conceituada competição europeia, caindo apenas diante do PSG (1-2) em Lisboa. Além disso, a Atalanta classificou-se no terceiro lugar no campeonato, garantindo uma segunda participação na prova milionária [desta vez foi eliminada pelo Real Madrid nos oitavos de final].

Na atual edição da Série A, a Atalanta ocupa o quarto lugar e está, mais uma vez, na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.