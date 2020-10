O Inter de Milão marcou passo na luta pelo título em Itália ao empatar a dois golos na receção ao Parma.



Sem Bruno Alves, o conjunto de Liverani esteve a vencer por dois golos de diferenças graças a um bis de Gervinho (46m e 62m). Conte mudou as peças da equipa e o recém-entrado Brozovic encurtou diferenças no marcador com um pontapé colocado de fora da área. O golo empate chegou nos instantes finais por intermédio de Perisic.



No outro jogo deste sábado, a Atalanta venceu no terreno do Crotone por 2-1 com um bis do colombiano Muriel (26m e 38m). O máximo que o «lanterna vermelha» da Serie A conseguiu foi reduzir por Simy, avançado que já representou o Gil Vicente no final da primeira parte.



Assim, a Atalanta chegou aos 12 pontos e está um do AC Milan, primeiro classificado, que apenas joga este domingo. Por sua vez, o Inter é quinto colocado com dez pontos e tem mais de metade dos pontos do Parma, adversário desta tarde.