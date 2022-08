A Atalanta anunciou esta quinta-feira a contratação de Ademola Lookman, ao Leipzig.

Em comunicado, o clube italiano não detalha a duração do contrato do avançado nigeriano, mas informa que a transferência é a título definitivo.

Lookman estava ligado ao Leipzig deste 2019, mas nas duas últimas épocas foi emprestado ao Fulham e ao Leicester. Antes, representou o Everton.

