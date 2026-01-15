Foi curta a passagem de Giacomo Raspadori pelo Atlético de Madrid. O extremo de 25 anos está de volta a Itália e foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço da Atalanta.

O internacional italiano cumpriu 15 jogos (dois golos e duas assistências) em meia temporada nos «colchoneros», apenas quatro na condição de titular.

Segundo a imprensa internacional, a Atalanta bateu a Roma na corrida pela contratação de Raspadori, que deverá custar pouco mais de 20 milhões de euros.

