OFICIAL: Raspadori deixa At. Madrid e está de volta a Itália
Avançado de 25 anos reforça a Atalanta
Foi curta a passagem de Giacomo Raspadori pelo Atlético de Madrid. O extremo de 25 anos está de volta a Itália e foi oficializado, esta quinta-feira, como reforço da Atalanta.
O internacional italiano cumpriu 15 jogos (dois golos e duas assistências) em meia temporada nos «colchoneros», apenas quatro na condição de titular.
Segundo a imprensa internacional, a Atalanta bateu a Roma na corrida pela contratação de Raspadori, que deverá custar pouco mais de 20 milhões de euros.
Benvenuto a Bergamo, Jack 🖤💙#GoAtalantaGo pic.twitter.com/bjuaps2Cij— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 15, 2026
