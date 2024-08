Soam os alarmes na Atalanta a menos de dez dias da Supertaça Europeia, com o Real Madrid. Gianluca Scamacca vai ser operado esta segunda-feira, depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O avançado italiano lesionou-se no particular deste domingo, com o Parma, que a formação de Bérgamo venceu por 4-1. O tempo de paragem do jogador de 25 anos não deverá ser inferior a seis meses.

Scamacca marcou 19 golos e somou oito assistências em 44 jogos na última temporada.