Um golo e um ponto para cada lado. Atalanta e Juventus empataram na noite deste domingo a uma bola (1-1), no penúltimo jogo da 25.ª jornada da Serie A, o principal campeonato italiano de futebol.

O marcador só mexeu na segunda parte e já no último quarto de hora, primeiro para a Atalanta, num golo absolutamente espetacular do ucraniano Ruslan Malinovskyi, aos 76 minutos. Num livre estudado, o suíço Remo Freuler tocou para o lado e Malinovskyi fez o 1-0 num remate forte e colocadíssimo, de pé esquerdo.

Na iminência de ser derrotada e de perder o quarto lugar, de Liga dos Campeões, para a Atalanta, a Juventus conseguiu resgatar o ponto já em tempo de compensação, aos 90+1’, num cabeceamento do ex-FC Porto Danilo após canto de Dybala, do lado direito do ataque.

Com este resultado, a Juventus mantém o quarto lugar, com 46 pontos. A Atalanta segue em quinto, com 44 pontos.

Já este domingo, o Milan venceu e é líder à condição, a Udinese de Beto foi goleada e a Roma de José Mourinho resgatou o empate na compensação.

O golaço de Malinovskyi: