A Fiorentina venceu esta quinta-feira a Atalanta por 3-2, em Bérgamo, garantindo a qualificação para as meias-finais da Taça de Itália com um golo no último lance do encontro e já em inferioridade numérica devido a uma expulsão.

Krzysztof Piatek inaugurou o marcador para a Fiorentina aos nove minutos de jogo, de grande penalidade, mas Davide Zappacosta conseguiu o empate ainda na primeira parte, ao minuto 30.

Na segunda parte, Jeremie Boga deu a volta ao marcador a favor da Atalanta, fazendo o 2-1 aos 56 minutos.

O jogo animou mais quando Piatek conseguiu o empate ao minuto 71, na recarga a um penálti que o próprio não tinha conseguido converter.

Pouco depois, a Fiorentina sofreu um duro revés com a expulsão de Martínez Quarta, aos 79 minutos, mas mesmo assim a formação ‘viola’ alcançou a reviravolta para o triunfo, no último lance, mesmo em cima do final dos três minutos de compensação, por Nikola Milenkovic. O lance ainda foi analisado pelo vídeo-árbitro e a seguir confirmada a legalidade.

Nas meias-finais estavam já Inter de Milão e Milan, que se defrontarão por um lugar na final. A Fiorentina aguarda adversário, saído do Juventus-Sassuolo que ainda se disputa esta noite.