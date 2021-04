A liderança do Atlético de Madrid está em causa. Os colchoneros perderam frente ao Ath. Bilbao, por 2-1, e podem ser ultrapassados pelo Barcelona.

João Félix começou no banco um jogo que fora alimentado pelo empate do Real Madrid e a vitória do Barcelona. O Atleti podia afastar-se do rival da cidade e, em caso de triunfo, manter a distância de segurança para os catalães.

Porém, Alex Berenguer adiantou os bascos e o Atleti de Simeone ficava com uma montanha para subir. Quando Savic empatou, após uma bola parada, renasceu a esperança colchonera.

Ainda assim, a festa seria do parente mais velho deste jogo, com o Athletic Bilbao a chegar ao 2-1, já com João Félix em campo: o português e Luis Suarez começaram no banco. A defesa do Atlético Madrid vacilou e Iñigo Martinez atirou para a Catalunha a decisão da liderança.

O Barça está a dois pontos do At. Madrid, mas tem menos um jogo.