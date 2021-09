Barcelona, Real Madrid e Athletic Bilbao anunciaram esta sexta-feira, em comunicado conjunto, a impugnação do acordo entre a Liga espanhola (La Liga) e o fundo de investimento CVC Capital Partners, para a transação de dez por cento do capital da competição para o banco de investimento.

«O Barcelona, o Athletic Club e o Real Madrid comunicam que impugnaram o acordo aprovado pela Assembleia de La Liga e a CVC, por ser um acordo que infringe o disposto na regulamentação aplicável (e, em particular, entre outros, o Decreto Lei n.º 5/2015), e que foi adotado no âmbito de um procedimento notoriamente irregular e desrespeitoso, com as garantias mínimas exigidas para o efeito, especialmente perante uma operação desta transcendência e duração», refere o comunicado dos três clubes.

Catalães, bascos e madrilenos já tinham mostrado a oposição ao acordo, ao não assinarem o mesmo, segundo a imprensa espanhola, na Assembleia realizada a 12 de agosto. Também de acordo com a imprensa do país, um clube da II Liga, o Real Oviedo, assumiu a mesma posição que Barcelona, Athletic e Real Madrid.

O Real Madrid e o Barcelona alegaram, então, que o acordo, embora injetasse um fluxo significativo de dinheiro nos próximos três anos, prejudicaria a receita dos clubes com os direitos de transmissão no longo prazo, uma vez que estariam vinculados ao mesmo nos próximos 50 anos.

A 11 de agosto, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) também já tinha rotulado de «totalmente ilegal» o acordo estabelecido entre a Liga e o fundo CVC, conhecido a 4 de agosto. Por seu turno, aquando do fecho do mesmo, a liga espanhola tinha defendido tratar-se de um «acordo de longo prazo que alinha os interesses de La Liga, dos clubes e do CVC». O seu presidente, Javier Tebas, estimou, à margem da Assembleia de 12 de agosto, que o valor dos direitos de transmissão da Liga aumentará 30 por cento na próxima década graças ao acordo com a CVC, considerando que a oposição do Real Madrid estava relacionada com a proposta de criação da Superliga Europeia, que fracassou já este ano.

Num segundo comunicado, também emitido esta tarde, o Barcelona refere que a impugnação feita ao acordo da Liga com o fundo «foi definido na reunião da direção do clube no dia de ontem [quinta-feira]». «Na mesma reunião apresentou-se um relatório da Comissão Económica da entidade que conclui que o acordo de La Liga com a CVC não tinha sentido para o Barcelona, nem pelos seus custos, nem pelas indemnizações a receber, nem pela duração, nem tampouco pelo nível das obrigações e compromissos que contém».

Dos 2.667,5 milhões de euros que a liga recebe pelo negócio, 2.460,3 são apontados para empréstimos participativos a clubes, com juros variáveis ao longo de 40 anos, prevendo-se, com isto, que os clubes utilizem 70 por cento do valor em infraestruturas e inovação tecnológica, 15 por cento na reestruturação de dívidas e resolução de perdas provocadas pela pandemia da covid-19 e 15 por cento na inscrição de jogadores.

Segundo o Mundo Deportivo, sem o aval dos três clubes em questão, os valores do acordo baixam para 2,1 milhões de euros.

A CVC tem a sua sede oficial no Luxemburgo, embora tenha também escritórios noutras 22 localidades da Europa, na Ásia e nas Américas. Conta com outros investimentos no desporto, nomeadamente no râguebi, na Fórmula 1 e também envolvimento no voleibol, ténis e Moto GP.