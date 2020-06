Espanha: Atlético Madrid empata, Diego Costa marca oito meses depois

Sem João Félix, a cumprir um jogo de castigo, o Atlético Madrid voltou à competição com um empate a um golo na visita a casa do Athtletic Bilbao.

A equipa basca entrou mais forte no jogo e fez por justificar a vantagem alcançada aos 37 minutos por intermédio de Muniain, através de um remate de trivela com alguma felicidade à mistura.

A vantagem, porém, não durou mais de dois minutos. Isolado por Koke com um passe sublime, Diego Costa empatou para o Atlético Madrid, assinou o primeiro golo em quase oito meses e apenas o terceiro em 2019/20.

O 1-1 manteve-se até ao apito final, com o Atlético Madrid a mostrar que, tal como antes do confinamento, continua longe de praticar um futebol apelativo e à altura da qualidade dos intérpretes que tem.

Com este resultado, o emblema colchonero segue no quinto lugar da Liga espanhola, em igualdade pontual com Getafe e Real Sociedad (tem um jogo a menos) e a 15 pontos do líder Barcelona a dez jornadas do fim da competição.