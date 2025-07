Yeray Álvarez, defesa-central do Athletic Bilbao, recorreu às redes sociais para revelar que testou positivo num teste antidoping da UEFA, após a primeira mão das meias-finais da Liga Europa, que os bascos perderam por 3-0, em casa, diante do Manchester United.

Segundo o central de 30 anos, o teste positivo está relacionado com um medicamento que tem tomado contra a calvície, ele que no passado foi diagnosticado com um cancro nos testículos.

«Há algumas semanas, fui informado de que havia testado positivo num teste antidoping da UEFA após o jogo da 1.ª mão das meias-finais da Liga Europa contra o Manchester United. Receber essa notícia foi um golpe enorme, e eu sinceramente não conseguia acreditar, visto que nunca usei nenhuma substância proibida na minha vida», lê-se na publicação do defesa.

«Desde que superei a minha doença, faço tratamento para a alopecia há anos e, após analisar o caso, determinamos que o resultado positivo se deveu à minha ingestão acidental de um medicamento preventivo contra a queda de cabelo que contém uma substância proibida. O processo disciplinar está atualmente sob investigação e sujeito a sigilo, portanto, estou provisoriamente suspenso e não autorizado a fazer mais declarações públicas.»

Yeray Álvarez diz que já está a trabalhar na defesa para «regressar aos relvados o mais brevemente possível» e garante que vai prestar todos os esclarecimentos assim que o processo estiver concluído. De resto, o Athletic também já manifestou total apoio ao jogador, que terá cometido «um erro humano».