O Sevilha tarda em voltar ao nível da época passada. A equipa andaluz esteve a vencer no San Mamés até ao quarto de hora final, mas acabou derrotada pelo Athletic Bilbao (2-1).



O conjunto de Lopetegui marcou cedo pelo En Nesyri (9m). Grande jogada dos detentores da Liga Europa com Ocampos a fugir na esquerda e a cruzar rasteiro para o golo do avançado marroquino.



Depois de ter desperdiçado várias oportunidades para marcar, o Sevilha viu os Leões de San Mamés marcarem por Iker Muniain que estava em campo há oito minutos. O internacional espanhol surgiu ao segundo poste a fuzilar Vaclik após desvia de Vesga.



O triunfo chegou por outro jogador que saltou do banco. Iñaki Williams cruzou para a área e Sunset marcou nas costas de Diego Carlos.



Com esta derrota, o Sevilha continua no 14.º lugar enquanto o Athletic subiu ao décimo posto.