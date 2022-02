Não foi pacífica a chegada do autocarro com o plantel do Real Madrid ao Estádio San Mamés, casa do Athletic Bilbao, para o jogo desta quinta-feira, dos quartos de final da Taça do Rei de Espanha.

Com a aproximação da viatura ao estádio da equipa basca, os apupos de centenas de adeptos do Athletic foram aumentando e foram vários os objetos atirados contra o autocarro da equipa da capital espanhola.

De acordo com o jornal Marca, que reportou os acontecimentos no local, entre os objetos lançados, a maioria foram copos de plástico com bebida, algo que fica patente pelas imagens do mesmo diário espanhol: percebe-se, no arremesso dos copos, líquidos a espirrarem no ar.

A Marca noticia também que responsáveis do Real Madrid, já com o autocarro estacionado no San Mamés, foram vistos a reparar a viatura, dado que o impacto de um dos objetos lançados partiu uma das janelas laterais.

Esta não é uma situação recente no País Basco: a 19 de janeiro, o autocarro do Atlético de Madrid também foi atacado na chegada ao estádio da Real Sociedad.

O jogo tem apito inicial marcado para as 20h30.