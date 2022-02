O Barcelona recebeu e venceu na noite deste domingo o Athletic Bilbao por 4-0, em jogo da 26.ª jornada da primeira liga espanhola.

A equipa comandada por Xavi Hernández chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima graças a um golo de Aubameyang, aos 37 minutos.

Na segunda parte, mais golos surgiram já dentro dos últimos 20 minutos, com Ousmane Dembelé a fazer o 2-0 ao minuto 73 e Luuk de Jong (90m) e Memphis Depay (90+4m) a fecharem o triunfo com rótulo de goleada nos minutos finais.

Com este resultado, o Barcelona chega aos 45 pontos, igualando o Atlético de Madrid, que passa a quinto classificado. Os catalães, agora quartos, já estão mesmo de olho mais afirmado pelo pódio da liga espanhola, uma vez que têm menos um jogo do que o Betis, que tem 46 pontos e é terceiro. O Athletic é oitavo, com 37 pontos.

Já este domingo, o Villarreal goleou o Espanhol, o Sevilha venceu o dérbi e a Real Sociedad triunfou ante o Osasuna.