O Barcelona foi a Bilbau vencer o Athletic por 3-2, em jogo em atraso da segunda jornada da Liga espanhola.

A equipa basca até marcou logo ao terceiro minuto: depois de uma recuperação junto à linha bastaram três toques para isolar Iñaki Williams, que inaugurou o marcador.

O Barcelona respondeu ao minuto 14, com um cruzamento largo de Messi amortecido por Frenkie de Jong para a cabeça de Pedri, que fez o empate.

A química entre Messi e Pedri, cada vez mais crescente, deu origem ao golo da reviravolta do Barcelona, com o jovem espanhol a tocar de sola para a conclusão do argentino, ao minuto 38.

Messi bisou já na segunda parte, com um remate na gaveta, já no interior da área (62m).

O Athletic ainda reduziu por Muniain, aos 90, mas o Barcelona segurou o triunfo e está agora a sete pontos do líder, Atlético de Madrid.

O português Francisco Trincão não saiu do banco.