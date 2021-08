O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, sofreu este domingo a quarta derrota consecutiva no campeonato brasileiro, ao perder em casa com o Corinthians, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada.

Em Coritiba, Roni marcou o único golo da partida, aos 55 minutos, num encontro em que o Athletico terminou reduzido a 10 joadores, depois de Thiago Heleno ter sido expulso já nos descontos da partida.

Com este resultado, o Athletico Paranaense cai para o nono lugar, com 23 pontos, menos um do que o Corinthians, que subiu ao sexto posto.

Na quinta-feira, o Athletico tinha-se qualificado para as meias-finais da Taça Sul-americana, ao vencer em casa os equatorianos do LDU Quito, por 4-2, após uma derrota por 1-0 na primeira mão.