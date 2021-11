O Athletico Paranaense conquistou a Taça Sul-americana, este sábado, ao vencer a final 100% brasileira com o Bragantino, por 1-0.

O golo da vitória surgiu aos 29 minutos, através de um pontapé acrobático de Nikão, na sequência de uma defesa incompleta do guardião dos paulistas.

O emblema de Curitiba, que iniciou a temporada com António Oliveira e chegou até às meias-finais da prova com o português ao comando, conquistou a prova pela segunda vez na história. Com este triunfo, sucede aos argentinos do Defensa y Justicia.