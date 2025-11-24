O jogo entre o Tucuman Central e o Atlético Famaillá, a contar para um torneio regional dos escalões amadores do futebol argentino, não chegou ao final, depois da equipa visitante ter renunciado ao encontro na segunda parte, em protesto contra a atuação da equipa de arbitragem.

Com o resultado em 3-0, os jogadores do Atlético Famaillá decidiram, nos últimos minutos do primeiro tempo, abdicar de disputar os lances, permitindo que o adversário ampliasse o marcador. O resultado ficou-se pelo 6-0, com o árbitro a dar o jogo como terminado no início da segunda parte.

A imprensa argentina conta que, mesmo sem a oposição dos jogadores do Atlético Famaillá, o Tucuman Central viu um golo ser-lhe anulado por fora de jogo. Um insólito dentro de outro.

Nas redes sociais, o Atlético Famaillá explica que os seus atletas «rebelaram-se contra a injustiça e o poder». «Renunciaram a um ano de trabalho muito duro, não só desportivamente. Mas jamais seremos cúmplices», pode ainda ler-se na publicação.

O resultado permite ao Tucuman Central apurar-se para a próxima fase do torneio regional, enquanto o Atlético Famaillá termina a sua participação na prova.