O encontro entre Atlético Huila e La Equidad, do Campeonato Clausura da Colômbia, na última madrugada, foi marcado por vários momentos insólitos.

O duelo entre as duas equipas que lutam para fugir à despromoção teve de ser interrompido ainda na primeira parte devido a problemas com as luzes do estádio. Durante o intervalo, elementos do estádio desligaram as luzes e a segunda parte também começou com atraso.

Mais tarde, o conjunto Huíla, que estava a vencer por 1-0, ficou com menos um jogador por expulsão de Carlos Lucumí e, na reta final, sofreu o golo do empate. Os anfitriões até podiam ter sofrido o golo da reviravolta nos descontos… mas o apanha-bolas impediu.

O guarda-redes Luis Herney Vásquez bateu o pontapé de baliza, contudo, o passe saiu curto e a bola foi intercetada, tendo ficado nos pés de Kevin Salazar. O avançado entrou na área, onde tinha quatro companheiros de equipa contra três defesas adversários mas, no momento de fazer o passe, outra bola foi enviada desde a linha de fundo e a jogada foi interrompida.

O árbitro identificou o apanha-bolas e expulsou-o do terreno. A atitude do jovem, porém, não iria surtir efeito, já que Kevin Salazar estava em posição de fora de jogo e o VAR teria de anular o lance em caso de golo.

A partida retomou com bola ao solo e, poucos momentos depois, terminou com o placar em 1-1.