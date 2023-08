O Rayo Vallecano entrou na 3.ª jornada da liga espanhola com um registo que muitos desejariam: duas vitórias, seis pontos, quatro golos marcados e nenhum sofrido.

Porém, o Atlético de Madrid tratou de quebrar a coesão defensiva da equipa dos arredores da capital espanhola e protagonizou aquela que já ficará como uma das goleadas da edição 2023/24 do campeonato: 7-0!

Com o português João Félix nas opções esta segunda-feira, porém sem sair do banco de suplentes, o Atlético inaugurou o marcador logo aos dois minutos, por Griezmann.

Ao minuto 16, Memphis Depay dobrou a diferença, mas daria lugar, aos 35 minutos, devido a lesão, à entrada de Morata. No minuto seguinte, Nahuel Molina fez o 3-0 com que se chegaria ao intervalo.

Na segunda parte, foi preciso esperar pelo minuto 73 para ver mais golos, altura em que Morata assinou o 4-0. O avançado espanhol bisaria na partida para o 6-0 aos 84 minutos, já depois do quinto golo da equipa, da autoria de Ángel Correa (79m). O 7-0 foi apontado por Marcos Llorente, ao minuto 86.

Com este resultado, o Atlético termina a jornada no segundo lugar, com sete pontos, os mesmos do Girona (3.º) e do Barcelona (4.º) e a dois do líder Real Madrid. O Rayo é 8.º, com seis pontos.

No outro jogo do dia, o Getafe, com o português Domingos Duarte a titular, recebeu e venceu o Alavés, por 1-0: marcou Borja Mayoral, aos 84 minutos, de penálti. Com o triunfo, o primeiro na prova, o Getafe chega aos quatro pontos e é 11.º classificado. O Alavés é 14.º, com três pontos.

