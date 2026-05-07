Johnny Cardoso, médio do Atlético de Madrid, abandonou a sessão de treino desta quinta-feira, depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito, que o impediu de continuar o trabalho.

O norte-americano lesionou-se depois de uma disputa de bola num lançamento e teve de ser auxiliado pelo médico do clube, Óscar Celada, e transportado num carrinho de golfe para o posto médico.

De lembrar que falta pouco mais de um mês para o início do Campeonato do Mundo e Johnny Cardoso é um dos principais jogadores do plantel dos EUA.

O jogador de 24 anos já tinha sido afetado por diversas lesões durante a temporada que o impediram de ser regular ao serviço do Atlético de Madrid.