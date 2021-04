Depois de ter trabalhado à margem no treino da passada quinta-feira, João Félix recuperou e integra a convocatória do Atlético de Madrid para o jogo em casa do Elche.



O internacional português esteve várias semanas afastado devido a uma lesão no tornozelo e voltou à competição no duelo em San Mamés contra o Athletic. De resto, também Savic que havia falhado o penúltimo treino foi convocado.



O Atlético Madrid, líder da Liga espanhola praticamente desde o início da temporada, mantém-se na primeira posição, mas agora com uma diferença pontual muito mais reduzida do que aquela de que chegou a dispor. Os colchoneros entram em campo este sábado, às 15h15, com dois pontos de vantagem sobre Real Madrid e Barcelona.



Convocados do Atlético:



Guarda-redes: Oblak e Grbic;



Defesas: Giménez, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier e Vrsaljko;



Médios: Kondogbia, Torreira, Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Herrera, Vitolo e Carrasco;



Avançados: Félix, Suárez, Correa e Dembélé.