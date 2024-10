O Atlético Madrid vai apresentar uma queixa formal junto da UEFA em relação a um penálti assinalado diante do Lille, na Liga dos Campeões, segundo a imprensa espanhola.

O lance acabou por fazer com que os colchoneros ficassem em desvantagem, aos 74 minutos. Na marcação do penálti, Jonathan David fez o golo. O jogo terminou com uma vitória do Lille por 1-3.

Num lance caricato, em que a bola bate primeiro na mão de um jogador do Lille e só depois há contacto entre o defesa do Atlético Madrid e o oponente (ainda que ligeiro), o árbitro italiano Marco Guida assinalou castigo máximo.

O mundo colchonero está bastante indignado e, segundo fontes consultadas pela imprensa espanhola dentro do clube de Madrid, os dirigentes vão mesmo endereçar uma queixa junto do organismo máximo do futebol europeu.

Depois do jogo, tanto o treinador Diego Simeone, como os jogadores Jan Oblak ou Julián Álvarez criticaram a decisão de Guida.