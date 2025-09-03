Atlético Madrid: reforço de 40 milhões sofre apendicite aguda
Álex Baena ainda só disputou 68 minutos de jogo esta temporada
Tem sido um início de temporada difícil para Álex Baena, médio do Atlético Madrid. Chegado neste verão do Villarreal a troco de 42 milhões de euros, Baena tem sofrido com alguns problemas físicos.
Primeiro, uma lesão muscular que o afastou dos desafios diante do Elche e do Alavés. Agora, contraiu uma apendicite aguda e teve de ser operado, confirmou o clube madrileno na noite de terça-feira.
«A cirurgia decorreu com total normalidade e o jogador está bem, mas permanecerá internado nas próximas horas à espera de receber alta hospitalar e fica pendente de evolução para regressar aos treinos», informou o Atlético de Madrid em comunicado.
Baena tem 24 anos e é o novo número dez dos colchoneros após a saída de Ángel Correa. Jogou apenas 68 minutos esta época, diante do Espanhol.