Tem sido um início de temporada difícil para Álex Baena, médio do Atlético Madrid. Chegado neste verão do Villarreal a troco de 42 milhões de euros, Baena tem sofrido com alguns problemas físicos.

Primeiro, uma lesão muscular que o afastou dos desafios diante do Elche e do Alavés. Agora, contraiu uma apendicite aguda e teve de ser operado, confirmou o clube madrileno na noite de terça-feira.

«A cirurgia decorreu com total normalidade e o jogador está bem, mas permanecerá internado nas próximas horas à espera de receber alta hospitalar e fica pendente de evolução para regressar aos treinos», informou o Atlético de Madrid em comunicado.

Baena tem 24 anos e é o novo número dez dos colchoneros após a saída de Ángel Correa. Jogou apenas 68 minutos esta época, diante do Espanhol.