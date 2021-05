O futebolista português João Félix recorreu às redes sociais para mostrar a sua satisfação pela vitória do Atlético de Madrid ante o Osasuna, numa reviravolta épica, este domingo, fazendo-o ao lado de Renan Lodi no balneário.

Na sua conta oficial no Instagram, Félix mostrou-se sorridente para a câmara ao lado do lateral brasileiro, com a descrição: «bebé tá chorando».