O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confirmou esta segunda-feira que o ex-Benfica Axel Witsel, de 33 anos, está próximo de reforçar os colchoneros, como jogador livre, visto que termina contrato com o Borrusia Dortmund.

«J á temos um médio. É Witsel, que como todos sabem está praticamente fechado, e estamos também à procura de um lateral direito. Com Witsel, j á não falta praticamente nada, mas as coisas estão a andar devagar. Teremos de esperar alguns dias ou algumas semanas mas acredito que vai acontecer», disse o dirigente dos madrilenos, citado pelo AS, durante um evento.

Cerezo foi ainda desafiado a fazer uma previsão sobre o rendimento de João Félix na próxima época e considerou que o português vai demonstrar todo o seu valor.