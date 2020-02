O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmou esta terça-feira, após a vitória por 1-0 ante o campeão europeu Liverpool, que o clube espanhol começou a ganhar o jogo com a receção que foi feita pelos adeptos nas imediações do Wanda Metropolitano.

«Começámos a ganhar o jogo quando virámos na rotunda que nos encaminhava para o estádio. A receção foi impressionante. Desde que estou no clube, em oito anos não vi esta receção. Começámos a ganhar o jogo aí, sem dúvida», afirmou Simeone, no final do encontro.

«Fizemos o jogo que tínhamos de fazer, foi um grande trabalho do grupo», frisou o técnico do Atlético de Madrid.

A segunda mão dos oitavos de final, em Anfield, está marcada para 11 de março.