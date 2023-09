A Liga espanhola avançou com uma denúncia para o Ministério Público, na sequência das ofensas a uma menina de oito anos que antecederam o dérbi entre Atlético e Real Madrid, no passado domingo.

Nos arredores do Cívitas Metropolitano, a pequena adepta dos merengues sofreu várias ofensas por parte dos adeptos colchoneros por estar equipada com a camisola de Vinicius Júnior. Segundo a tia, que relatou o episódio ao El Larguero, a criança teve mesmo de ser retirada do local depois de ser ameaçada.

«Estávamos a passear com os miúdos, um é do Atlético e outro do Real, queríamos ver os autocarros, estivemos na fan zone quando vários adeptos se juntaram a cantar e parámos para ver aquilo. Sou do Atlético desde que nasci… Até que um grupo viu a menina, viram que tinham a camisola do Vinicius e começaram a cantar: "Macaca" e "preta de m****". No começo não sabíamos que era por nossa causa. Até olhei para trás a pensar que estavam a falar com outro grupo. Nunca imaginei que fosse para a menina. Até que um rapaz apareceu e bateu-me no braço: "Saiam daqui ou vamos matar a miúda". Muitos insultos... Foi aí que olhei à volta e vi uma multidão a apontar para ela, a insultá-la, a cantar na direção dela», explicou.

«Foi a primeira vez que a levei. Teve um ataque de ansiedade terrível. Tirei-a de lá o mais rápido possível enquanto ela tapava a camisola e o símbolo com medo. Na primeira noite, acordou várias vezes a pensar que estavam a ir atrás dela. Teve muitos pesadelos», revelou ainda.