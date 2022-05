O Atlético de Madrid confirmou este domingo que Luis Suárez vai deixar os colchoneros no final da temporada.

Antes do encontro caseiro diante do Sevilha, o emblema madrileno publicou uma nota nas redes sociais em que anuncia que o uruguaio, que está em final de contrato, vai ser homenageado na despedida do Wanda Metropolitano, à semelhança de Hector Herrera, este último de saída para a MLS.

«No final da partida, o Wanda Metropolitano vai homenagear Luis Suárez e Hector Herrera, que se despedem hoje da família atlética. Após o final do duelo, não se levantem dos vossos lugares pois viveremos um momento muito especial», lê-se na publicação colchonera.

Al término de partido, el Wanda @Metropolitano rendirá homenaje a @LuisSuarez9 y @HHerreramex, que se despiden hoy de la familia atlética. Tras el final del duelo no os levantéis de vuestras butacas porque viviremos un momento muy especial ☺🏧#GraciasSuárez #GraciasHerrera pic.twitter.com/RPp1aP59Du — Atlético de Madrid (@Atleti) May 15, 2022

Luis Suárez cumpriu duas épocas ao serviço do At. Madrid: fez 81 jogos e marcou 34 golos, até ao momento.