Com a derrota no El Clásico, o Barcelona estendeu a passadeira do pódio ao Atlético de Madrid e os colchoneros não desperdiçaram. Este domingo, a equipa de Diego Simeone derrotou o Alavés (2-1) e subiu ao terceiro lugar da liga espanhola.

Os golos do Atlético foram apontados na primeira parte, por Rodrigo Riquelme (26m) e Álvaro Morata (45+1m).

Na segunda parte, os colchoneros baixaram o ritmo e só se livraram de um susto porque o golo dos forasteiros – da autoria de Ander Guevara - chegou mesmo em cima do apito final, ao sexto minuto de descontos.

O At. Madrid passa a somar 25 pontos, menos três do que o Real Madrid e Girona, líderes do campeonato espanhol. Ainda assim, a equipa de Simeone tem um jogo por disputar.

Já o Alavés, é 17.º, o lugar imediatamente acima da «linha de água».

Resultados e classificação da liga espanhola

[IMAGENS VÍDEO Eleven na DAZN]