O Atlético de Madrid continua numa ótima fase a nível de resultados e este sábado venceu na receção ao Valência por 3-0, em jogo da 26.ª jornada do campeonato espanhol.

O português Thierry Correia foi titular no emblema ché, enquanto o compatriota André Almeida foi lançado aos 71 minutos.

Antoine Griezmann apontou o primeiro golo do encontro aos 23 minutos. O 2-0 chegou já na segunda parte, por intermédio de Yannick Ferreira Carrasco (49m), enquanto Thomas Lemar fechou as contas com um cabeceamento certeiro, aos 67 minutos.

Desta forma, o Atlético consolida o terceiro lugar, com 51 pontos. Por seu turno, o Valência mantém-se na luta pela fuga aos lugares de despromoção, no 17.º posto, com 26 pontos, os mesmos de Getafe e Almería, que estão abaixo da «linha de água».

Também este sábado, o Celta de Vigo, do português Carlos Carvalhal, prolongou o bom momento, ao vencer em Barcelona o Espanhol, por 3-1.

A equipa galega está sem perder há cinco jornadas - três vitórias e dois empates - e já aponta para os lugares que dão acesso às competições europeias. Em 10.º, com 34 pontos, o clube de Vigo está a quatro pontos do sexto lugar do Villareal, que vale o acesso à Liga Conferência.

O jovem sensação Gabri Veiga, aos 26 minutos, Iago Aspas aos 45, de penálti, e Carlos Pérez aos 82, marcaram pelos visitantes. O golo dos «piriquitos» foi de Gragera, aos 86 minutos.

Gonçalo Paciência alinhou nos últimos dois minutos no ataque do Celta.

Mais cedo, terminaram com empate tanto o Rayo Vallecano-Girona (2-2) como o Almería-Cádiz (1-1).

Em Vallecas, marcaram Palazon (23 minutos) e Trejo (34m), para o Rayo, enquanto o ucraniano Tsygankov bisou (39m e 52m) para o Girona.

Os golos em Almería foram de Roger, para os visitantes, aos 49 minutos, e Melero, aos 90+6, de penálti.