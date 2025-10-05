Espanha: Atlético de Madrid empata, Betis vence com reviravolta
Jornada oito da Liga espanhola fechou com dança de cadeiras europeias
Jornada oito da Liga espanhola fechou com dança de cadeiras europeias
O Atlético de Madrid escorregou e perdeu a oportunidade de ascender a lugares de Liga dos Campeões. Na visita ao Celta de Vigo, o resultado final ditou um empate (1-1).
Os colchoneros até começaram a vencer desde cedo, com o auto-golo de Carl Starfelt aos seis minutos. Clément Lenglet viu o segundo amarelo e consequente vermelho aos 40 minutos, deixando o Atlético de Madrid reduzido a dez unidades.
O golo do empate veio de um nome bem conhecido. Iago Aspas saltou do banco aos 63 minutos e precisou apenas de cinco minutos para restabelecer o empate.
Com este resultado (1-1), o Atlético de Madrid falha a subida aos lugares de Champions e contenta-se com o sexto posto, com 13 pontos, que dá acesso à Liga Conferência. O Celta de Vigo, por sua vez, continua sem vencer na Liga e é 16.º, com seis pontos.
Quem aproveitou este empate foi o Betis, que venceu o Espanhol (2-1) e ascendeu ao quarto lugar - que dá acesso à Champions. Mas foi por pouco, uma vez o guarda-redes dos verdiblancos defendeu um penálti no final da partida.
A equipa de Sevilha até começou a perder, com o golo de Pol Lozano aos 15 minutos. O Betis viria a responder na segunda parte.
Cucho Hernández restabeleceu o empate (54m) na partida e Abde Ezzalzouli operou a reviravolta poucos minutos depois (63m). O Espanhol beneficiou de uma grande penalidade em tempo de compensação (90+13), mas Pau López defendeu e segurou os três pontos.
Com este triunfo (2-1), o Betis é quarto com 15 pontos. O Espanhol, por sua vez, está na nona posição, com 12 pontos.
No outro jogo, a Real Sociedad, com Gonçalo Guedes a titular, confirmou o mau início de época e voltou a perder. Na receção ao Rayo Vallecano, Pacha Espino marcou o golo (84m) que deu o triunfo aos forasteiros.
Com esta derrota (1-0), a Real Sociedad encontra-se em lugar de descida - 19.º com cinco pontos. Já o Rayo Vallecano é 14.º com oito pontos.