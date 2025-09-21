O início de temporada tem sido tremido para o Atlético Madrid. A equipa de Diego Simeone voltou a perder pontos, desta vez em casa do Maiorca, depois de empatar por 1-1. Do lado da equipa da casa, o internacional português Samuel Costa foi titular.

A primeira oportunidade foi para a equipa do Atlético de Madrid. Julian Alvarez, de grande penalidade, podia ter aberto o marcador, mas o argentino não conseguiu concretizar.

Sem golos no primeiro tempo, as equipas foram para intervalo com o nulo no resultado. Males maiores esperavam pela equipa de Simeone, que aos 77 minutos ficou reduzida a dez depois de Sorloth ver o vermelho direto.

Ainda assim, o Atlético de Madrid conseguiu inaugurar o marcador dois minutos após a expulsão pelos pés de Gallagher. Vedat Muriqi, avançado do Maiorca, acabou com as esperanças do Atlético e marcou o golo para restabeleceu o empate (85m).

O marcador não se alterou mais e o apito final ditou uma divisão de pontos entre as equipas. O Atlético de Madrid confirmou, portanto, o mau início de época, com apenas uma vitória em cinco jogos. O Maiorca, por sua vez, volta a pontuar depois de duas derrotas consecutivas.

No outro jogo da tarde, o Celta de Vigo foi ao reduto do Rayo Vallecano empatar (1-1). Borja Iglesias abriu o marcador para a formação de Vigo (49m). A resposta da equipa da casa surgiu aos 65 minutos, com Jorge De Frutos a restabelecer o empate na partida.

Com este empate, o Celta de Vigo continua sem vencer na Liga e assume a 15.ª posição, com apenas cinco pontos. O Rayo Vallecano é 14.º, também com cinco pontos.



