O Atlético de Madrid ganhou este domingo em Valladolid por 5-2, chegou aos 66 pontos e voltou a ficar a apenas dois do Real Madrid, segundo classificado do campeonato espanhol, a seis jornadas do fim.

O argentino Nahuel Molina abriu o marcador aos 20 minutos, e, aos 24, o uruguaio José Maria Giménez ampliou para 2-0. Álvaro Morata (38m) apontou o 3-0, mas Cyle Larin ainda reduziu para os anfitriões, penálti, aos 42 minutos.

Na segunda metade, a equipa da casa ainda marcou mais uma vez, através de Escudero, aos 74 minutos, mas o Atlético dilatou a vantagem, graças a um autogolo de Joaquín Fernández (84m) e um golo de Memphis Depay (90+3m).

Noutro dos jogos do dia, num duelo da luta pelos últimos lugares, o Espanhol recebeu e venceu o Getafe por 1-0, com o único golo da partida a surgir por Joselu, de penálti, aos 38 minutos.

O português Domingos Duarte foi titular.

O Espanhol soma os mesmos 31 pontos do Getafe e é 18.º e antepenúltimo classificado, a dois pontos dos lugares de permanência.