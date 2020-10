Depois da goleada ao Granada, o Atlético de Madrid soma 180 minutos sem marcar. Este sábado, os colchoneros não saíram do nulo na receção ao Villarreal, em jogo da quinta jornada da Liga.



O jogo teve poucas ocasiões, ainda assim foi o «Submarino Amarelo» quem esteve sempre mais perto de marcar. Mario Gaspar obrigou Jan Oblak à defesa da tarde no Wanda Metropolitano na sequência de um pontapé de fora da área.



Foi já sem Félix em campo - saiu aos 76 minutos para o lugar de Herrera depois de um jogo discreto - que o Atlético criou a melhor situação em todo o jogo para chegar à vitória. Contudo, Diego Costa viu Albiol impedir que o seu remate seguisse a direção da baliza de Asenjo.

Feitas as contas, o At. Madrid acabou o jogo sem nenhum remate enquadrado com a baliza adversária. Sintomático. Já o Villarreal não fez muito melhor e teve apenas dois.



Depois do empate frente ao Huesca, a formação de Simeone somou o segundo jogo sem marcar e sem vencer e ocupa provisoriamente o 10.º lugar com cinco pontos. Por sua vez, o Villarreal é líder provisório do campeonato.