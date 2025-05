O Atl. Madrid goleou por 4-0 na visita ao Girona, este domingo, na 38.ª e última jornada da Liga espanhola.

A chave da vitória estava no banco. Alexander Sorloth entrou aos 62 minutos e ainda foi a tempo de anotar um hat-trick. Após uma primeira parte sem golos, foi preciso esperar pelo segundo tempo inaugurar o marcador.

Alexander Sorloth entrou em jogo e precisou apenas de seis minutos (68m) para encaminhar o At. Madrid para a vitória. Já perto do fim do jogo, Clément Lenglet dilatou a vantagem para dois golos, aos 87 minutos.

Depois, o avançado norueguês não se contentou e voltou a fazer o gosto ao pé por mais duas ocasiões antes do apito final (90m e 90+3m), fechando as contas da vitória do At. Madrid por 4-0.

Com este triunfo, o At. Madrid garante o terceiro posto, com 76 pontos conquistados. O Girona, por sua vez, mantem-se na 16.ª posição, com 41 pontos, podendo ainda ser ultrapassado pelo Sevilha (17.º classificado), que tem os mesmos pontos e ainda um jogo por disputar.