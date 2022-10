Antes da visita ao Estádio do Dragão, o Atlético de Madrid foi até ao terreno do Cádiz e perdeu, por 3-2, em jogo da 12.ª jornada do campeonato espanhol.

O primeiro golo do encontro foi da autoria de Theo Bongonda, ainda antes dos 30 segundos de jogo, após um remate na zona de penálti, na sequência de um cruzamento atrasado.

João Félix, que atravessa um período de menor fulgor nos colchoneros e nos últimos oito jogos somou um total de apenas 60 minutos, foi lançado precisamente ao minuto 60, juntamente com Antoine Griezmann.

Apesar da tentativa de dar maior «poder de fogo» ao ataque, Diego Simeone viu a equipa sofrer novo golo, já na reta final (81m). Nahuel Molina voltou a ser batido no corredor direito e a bola chegou à área, onde apareceu Alex Fernández a receber à vontade de peito e a finalizar para a baliza de Jan Oblak, com a bola a sofrer ainda um desvio na barra.

Félix, contudo, ainda tinha uma palavra a dizer. Na sequência de um canto, aos 85 minutos, o internacional português rematou de forma acrobática e a bola desviou em Luis Hernández, que fez autogolo.

O golo do empate viria logo de seguida e desta vez foi mesmo da autoria de Félix, que assumiu a responsabilidade que Simeone lhe confiou no momento da substituição. A um minuto do fim do tempo regulamentar, o camisola 7 dos colchoneros armou o remate de fora da área e «fuzilou» as redes do Cádiz.

Aos 96 minutos, Félix viu cartão amarelo. O atacante luso apareceu na área a cabecear ao lado e desperdiçou uma oportunidade flagrante para dar os triunfos ao Atlético. Frustrado, rematou a bola com violência contra os placares publicitários.

Pelo meio, o português ainda «expulsou» um elemento do banco de suplentes do Cádiz. Félix foi até àquela zona para recolher uma bola e o técnico do staff visitado atirou-lhe com uma bola à cabeça, pelo que recebeu cartão vermelho.

O jogo caminhava para o final, estava completamente partido e, portanto, adivinhava-se novo golo. No último lance, já no nono minuto de compensação, a bola foi colocada na área, Savic falhou a interceção e Ruben Sobrino apareceu livre ao segundo poste para finalizar.

Com este desaire, o Atlético fica com o terceiro lugar no campeonato espanhol em risco. Os colchoneros têm 23 pontos, mais dois do que a Real Sociedad e três do que o Betis, que têm menos um jogo realizado.

