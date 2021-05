O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmou este sábado que, independentemente de João Félix ser titular ou suplente utilizado, que espera que o português seja importante na equipa.

«Esperemos que o João, quando esteja em campo, seja de início ou a entrar depois, nos dê o que já nos deu e que é importante. A equipa necessita disso», afirmou Simeone, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Osasuna, da 37.ª e penúltima jornada da liga espanhola.

O Atlético lidera com 80 pontos e pode sagrar-se campeão já nesta jornada, caso vença e caso o Real Madrid (segundo com 78 pontos) não some os três pontos ante o Athletic Bilbao.

Por esta fase decisiva, Simeone considera que Luis Suárez pode ser um jogador importante.

«Entrámos na zona Suárez. É o momento ideal para que um futebolista como ele resolva as situações em que possamos encontrar-nos. Está habituado a este tipo de jogos», disse.

A jornada disputa-se às 17h30 de domingo.