Jogador do At. Madrid acusado de pagar para receber mensagens racistas e sexuais
Matteo Ruggeri alvo de duras críticas nas redes sociais, após serem expostos os áudios do Instagram
Matteo Ruggeri alvo de duras críticas nas redes sociais, após serem expostos os áudios do Instagram
Está instalado o caos em torno de Matteo Ruggeri. O defesa-esquerdo do Atlético de Madrid está a ser acusado de pagar várias parcelas de 150 euros a uma mulher, para receber mensagens de áudio de carácter racista e sexual, através do Instagram.
O caso já se tornou viral nas redes sociais e o jogador está a ser alvo de duras críticas, não apenas pelos próprios adeptos do clube espanhol, mas um pouco por todo o mundo. «Tirem-no já do meu clube», lê-se num dos comentários na plataforma X, após terem sido expostas as mensagens do jogador.
O internacional italiano terá perguntado à mulher se se importaria que ele se «tocasse» enquanto ouvia os áudios em que ela ofendia a comunidade negra e minorias: «Diz-me que também insultas pessoas negras e que és racista», terá ainda afirmado. Ruggeri chegou a enviar áudios à tal mulher nos quais deu a entender que se estava a masturbar.
A pressão sobre o jogador de 23 anos e o At. Madrid está a aumentar, uma vez que, até ao momento, nenhuma das partes se pronunciou oficialmente sobre a polémica.
Refira-se que Matteo Ruggeri chegou aos «colchoneros» no início da temporada 2025/26, vindo da Atalanta, a troco de 17 milhões de euros, e que recentemente foi apontado como possível reforço da Roma, onde poderia reencontrar o técnico Gian Piero Gasperini.