Está instalado o caos em torno de Matteo Ruggeri. O defesa-esquerdo do Atlético de Madrid está a ser acusado de pagar várias parcelas de 150 euros a uma mulher, para receber mensagens de áudio de carácter racista e sexual, através do Instagram.

O caso já se tornou viral nas redes sociais e o jogador está a ser alvo de duras críticas, não apenas pelos próprios adeptos do clube espanhol, mas um pouco por todo o mundo. «Tirem-no já do meu clube», lê-se num dos comentários na plataforma X, após terem sido expostas as mensagens do jogador.

O internacional italiano terá perguntado à mulher se se importaria que ele se «tocasse» enquanto ouvia os áudios em que ela ofendia a comunidade negra e minorias: «Diz-me que também insultas pessoas negras e que és racista», terá ainda afirmado. Ruggeri chegou a enviar áudios à tal mulher nos quais deu a entender que se estava a masturbar.

A pressão sobre o jogador de 23 anos e o At. Madrid está a aumentar, uma vez que, até ao momento, nenhuma das partes se pronunciou oficialmente sobre a polémica.

Refira-se que Matteo Ruggeri chegou aos «colchoneros» no início da temporada 2025/26, vindo da Atalanta, a troco de 17 milhões de euros, e que recentemente foi apontado como possível reforço da Roma, onde poderia reencontrar o técnico Gian Piero Gasperini.